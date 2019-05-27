"Шунгитовые породы – это бренд Карелии, а может, даже и России"

На набережной Варкауса в Петрозаводске открылся презентационный центр "Шунгит", посвященный уникальному минералу, добываемому в Карелии.

Экспозиционный зал открылся в понедельник в офисе ООО НПК "Карбон-Шунгит. Открытие подобного зала – это новое направление деятельности компании. Если раньше "Карбон-Шунгит" занимался добычей и продажей минерала, то теперь принято решение параллельно заниматься популяризацией шунгита, как среди предпринимателей, так и для населения.

"Очень приятно, что сегодня проходит открытие такого презентационного зала, - добавил заместитель премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов. – Это уникальный минерал. В промышленном масштабе его добывают только в Карелии. Этот зал имеет несколько назначений, первое из которых – наглядная демонстрация, как шунгитовая порода может быть использована в различных областях. Это, как мы видим, и строительство, и большая линейка сувенирных изделий, и переработка шунгита. С давних времен шунгит использовался в медицине. Шунгитовая вода использовалась как антибактериальный компонент со времен Петра I. Хорошо, что гости Карелии теперь также смогут узнать об этом уникальном минерале".

Презентационный зал построен в помощь предпринимателям, занимающимся розничной продажей шунгита. Можно будет узнать, как минерал используется, для какой продукции. Вся информация теперь собрана в одном месте. В "Карбон-Шунгите" считают, что шунгит, как один из брендов Карелии, может послужить популяризации Республики и в бизнес-кругах. Теперь предприятие готово предоставлять всю информацию о добываемом в Карелии уникальном минерале в выставочном зале и сайте компании.

"Если бы не было вас, не нужно было работать и нам. Потому что именно связь науки и производства – это основное. Я надеюсь, что мы будем жить не только тем, что уже сделано, но будем смотреть в будущее. Будем открывать новые применения шунгитовых пород. Они действительно уникальные, они присутствуют, действительно, только в Карелии. И можно сказать, что шунгитовые породы – это бренд Карелии, а может, даже и России", - сказал заведующий лабораторией геологии и технологии шунгитов отдела минерального сырья КарНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук Владимир Ковалевский.

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