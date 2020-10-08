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Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

Новости. Общество
21:30, 08 Октября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников.

"Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий", - заявила Лаурен. Ее слова приводит РИА Новости.

Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать "фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов". "Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям", - пишет журналистка.

По ее мнению, российские школы взваливают на семьи "огромную ношу", что "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля".

Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается "веселым и добровольным процессом", то в России "с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку". В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-10-08 22:41:49
Бабушкам и надо ставить оценки, а дети почти все тупые, даже матерные слова произносят неправильно.
Гость
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