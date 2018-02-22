Шведы разрабатывают технологию для "общения" с умершими

Компьютерную технологию, которая позволит людям "общаться" со своими покойными родственниками и знакомыми, разрабатывают программисты из Швеции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведскую газету Dagen.

"Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон, - рассказала изданию Шарлотта Руниус, руководитель сети стокгольмских похоронных бюро "Феникс". - Это подтолкнуло нас к мысли разработать то, что мы называем "электронной копией человека" - робота, который будет говорить голосом, похожим на голос покойного".

Для создания первых работающих образцов похоронное агентство совместно с программистами ищет 10 добровольцев, чьи голоса будут записаны и обработаны программой, чтобы снова зазвучать уже после их смерти. Отмечается, что "электронная копия человека" сможет поддерживать простые бытовые беседы. При этом Руниус уточняет, что робот не сможет ответить на вопрос о чем-то совершенно новом, как, например, о только что вышедшем в прокат фильме, потому что у программы не предусмотрено обновление данных.

Планы шведских программистов не ограничиваются лишь созданием речевой программы, которая сможет имитировать разговор с покойным. Разработка робота, который будет визуально копировать человека, станет их следующим шагом.