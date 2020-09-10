Сигнализация помешала двум женщинам насладиться кражей из магазина на севере Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, сотрудники районного отдела были направлены на сработку сигнализации в торговом заведении на площади Кирова в Кеми. Выяснилось, что две горожанки, 46 и 28 лет, украли из магазина товар на сумму более 3 тысяч рублей. На место происшествия был вызван участковый уполномоченный полиции, которому и были переданы задержанные.

Ранее житель Карелии с колбасой промчался мимо кассы и был задержан росгвардейцами.