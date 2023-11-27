Сильнейшие самбисты Северо-Запада приедут в Петрозаводск

В столице Карелии пройдут Чемпионат и Первенство СЗФО по самбо.

О предстоящем Чемпионате и Первенстве Северо-западного федерального округа, которое пройдет в Петрозаводске, рассказали в Министерстве образования и спорта Карелии.

Соревнования, посвященные 85-летнию этого вида спорта, пройдут с 7 по 11 декабря во дворце спорта «Корал». Бороться за звание лучших будут более 700 спортсменов из нескольких регионов страны, в том числе из Карелии.

Сильнейшие спортсмены в итоге войдут в состав сборной команды СЗФО, которая, в свою очередь, будет участвовать в Чемпионате и Первенстве России. Кроме того, в рамках соревнований пройдет Межрегиональный форум федерального партийного проекта «Za самбо».

В день приезда, 7 декабря, пройдет комиссия, форум, официальное взвешивание и совещание представителей команд, тренеров, судей, а также жеребьевка. Последующие дни будут посвящены непосредственно соревнованиям.