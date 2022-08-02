Сильно пьяный водитель разъезжал по Петрозаводску на микроавтобусе

В Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления микроавтобусом пьяного 37-летнего водителя, сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске 37-летний водитель управлял автомобилем Ford Transit в состоянии алкогольного опьянения.

Результат освидетельствования с помощью алкотестера показал 1.02 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Нарушителя ожидает решения суда, ему предстоит на ближайшие 1,5-2 года лишиться водительских прав и оплатить штраф 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости.

Если вам стали известны факты управления автотранспортом нетрезвым водителем, ГИБДД незамедлительно просит сообщить всю имеющуюся информацию в полицию по телефону 102 или на единый номер 112.

«Возможно, именно ваш звонок предотвратит трагедию на дороге», - отметили в ведомстве.