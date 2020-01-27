Сильный мороз ожидается во вторник в Карелии

О погоде на 28 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Утром и днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер восточный, юго-восточный умеренный.



Ночью подморозит до -12, -14 градусов, днем будет -7, -9.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.



Ветер восточный, юго-восточный умеренный.



Температура воздуха ночью на юго-западе задержится на показателях -9, -14 градусов, местами похолодает до -20. На северо-востоке будет -18, -23 градуса, возможен мороз до -30.



Днем будет -8, -13 градусов, на севере подморозит до -23.