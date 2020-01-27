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Сильный мороз ожидается во вторник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 27 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 28 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Утром и днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью подморозит до -12, -14 градусов, днем будет -7, -9.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью на юго-западе задержится на показателях -9, -14 градусов, местами похолодает до -20. На северо-востоке будет -18, -23 градуса, возможен мороз до -30.

Днем будет -8, -13 градусов, на севере подморозит до -23.

 

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