Сильный снегопад обрушится на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о надвигающемся на республику снегопаде.

Ведомство со ссылкой на карельский Гидрометцетр сообщает о том, что ночью и утром 2 февраля местами по юго-западным, западным районам республики ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Калевальский, Лахденпохский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

По данным МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

Ранее синоптики обещали Карелии потепление с дождями.