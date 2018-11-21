Сильный ветер и снег ожидаются в четверг в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 22 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 22 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем поднимется до +1.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.
Температура ночью 0, -5 градусов, местами до -8, днем потеплеет до +2 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
20.11.2018, 19:46
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
Аналитика
Сегодня 15:17
Капитал
Директор Олонецкого молочного комбината добивается участия губернатора в решении вопроса о выкупе имущества предприятия.
Сегодня 11:40
20.11.2018 16:27
19.11.2018 14:05
19.11.2018 10:09
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
19.11.2018 17:36
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии