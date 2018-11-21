Сильный ветер и снег ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 22 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем поднимется до +1.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура ночью 0, -5 градусов, местами до -8, днем потеплеет до +2 градусов.