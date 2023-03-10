Сильный ветер надвигается на Карелию

ЕДДС Петрозаводска предупреждает об ухудшении погодных условий.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 01 до 04 часов 13 марта с сохранением в течение ночи и днем местами по республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск, предупреждают в ЕДДС города.

Ранее ГИБДД Карелии сообщал, дорожные условия в республике могут осложниться гололедом и снежными заносами, из-за снегопада возможно ухудшение видимости.