Силовики продолжают разоружать жителей Карелии: сдано еще 23 ствола

Каждую неделю жители Карелии добровольно сдают в Росгвардию около 20 единиц оружия.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, за прошедшую неделю проведено 375 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

«Жители Карелии добровольно сдали 23 единицы оружия и 50 штук патронов. Росгвардейцы составили 12 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушение законодательства изъята 1 единица оружия», - сообщили в ведомстве.

Так, 29 января сообщалось, что на минувшей неделе жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия. Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушения законодательства у граждан изъяли 3 единицы оружия.

А 23 января Росгвардейцы написали, что жители республики добровольно сдали 18 единиц оружия. Росгвардейцы составили 13 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушения законодательства у граждан изъяли 3 единицы оружия и 60 патронов.