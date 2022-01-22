Жители Карелии добровольно сдали 18 стволов сотрудникам Росгвардии

За неделю росгвардейцы составили 13 протоколов об административных нарушениях в сфере оборота оружия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии за неделю провели 177 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей Карелии.

При этом жители республики добровольно сдали 18 единиц оружия. Росгвардейцы составили 13 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушения законодательства у граждан изъяли 3 единицы оружия и 60 патронов.

Напомним, за минувшую неделю росгвардейцы предотвратили 13 краж на охраняемых объектах в Карелии.