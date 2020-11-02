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"Силы зла испытывают на человечестве новую смертоносную заразу, завезенную к нам из-за рубежа"

Новости. Общество
14:39, 03 Ноября 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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Карельский митрополит Константин призвал жителей республики опираться на традиционные христианские ценности.

Накануне Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к жителям республики с поздравлением и призвал их опираться на традиционные христианские ценности. К числу таких ценностей глава Карельской митрополии Русской православной церкви отнес любовь к Богу, ближним и Отечеству.

Митрополит Константин напомнил об ударах по единству Вселенского Православия и особо отметил, что сегодня "силы зла испытывают на человечестве новую смертоносную заразу, завезенную к нам из-за рубежа".

"Единый народный порыв прекратил братоубийственную рознь и смуту и положил начало возрождению и укреплению Российского государства. Это праздник не только воинской и гражданской доблести. Это торжество Российской державности, государственности, которая, благодаря своему твердому фундаменту – вере Христовой, устояла в годину страшных испытаний", – говорится в поздравлении митрополита Константина. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
figaro
2020-11-03 16:09:51
Для Саныча
Саныч
2020-11-03 14:55:06
Зовите санитаров. Или кира.
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