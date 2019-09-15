Символ паровоза появится на воротах в парк Железнодорожников в Петрозаводске

Появились подробности благоустройства парка Железнодорожников в карельской столице

На данный момент на территориии парка подготовлены фундаментные опоры для монтажа железной арки на входе в центральную аллею. На арке помимо названия "Парк железнодорожников", будет изображение паровоза. Об этом информирует паблик "Парк Железнодорожников в Петрозаводске".

Также сообщается, что ведутся подготовительные работы для монтажа ограждения парка у восточного склона (со стороны Первомайского проспекта) и выполняется обустройство диагональной пешеходной дорожки, которая ранее была выложена гранитными фрагментами и более 30 лет находилась в аварийном состоянии.