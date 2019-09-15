15:07, 15 Сентября 2019
Символ паровоза появится на воротах в парк Железнодорожников в Петрозаводске
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Появились подробности благоустройства парка Железнодорожников в карельской столице
На данный момент на территориии парка подготовлены фундаментные опоры для монтажа железной арки на входе в центральную аллею. На арке помимо названия "Парк железнодорожников", будет изображение паровоза. Об этом информирует паблик "Парк Железнодорожников в Петрозаводске".
Также сообщается, что ведутся подготовительные работы для монтажа ограждения парка у восточного склона (со стороны Первомайского проспекта) и выполняется обустройство диагональной пешеходной дорожки, которая ранее была выложена гранитными фрагментами и более 30 лет находилась в аварийном состоянии.
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