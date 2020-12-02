Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственного мяса

Выращенная в лаборатории курятина поступит на прилавки в виде наггетсов.

Сингапур стал первым в мире государством, которое разрешило продажу искусственного мяса. Речь идет о курятине, выращенной в лабораторных условиях из клеток птиц.

Как сообщил ТАСС, агентство по продовольствию Сингапура выдало американской компании Eat Just разрешение на продажу в стране культивированной курятины. Предполагается, что первым продуктом из искусственного мяса, который поступит на сингапурские прилавки, станут наггетсы.

В самой компании Eat Just утверждают, что "полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов". "Проведенные анализы также показали более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов", - отметили в компании.