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Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственного мяса

Новости. Экономика
21:30, 03 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Выращенная в лаборатории курятина поступит на прилавки в виде наггетсов.

Сингапур стал первым в мире государством, которое разрешило продажу искусственного мяса. Речь идет о курятине, выращенной в лабораторных условиях из клеток птиц.

Как сообщил ТАСС, агентство по продовольствию Сингапура выдало американской компании Eat Just разрешение на продажу в стране культивированной курятины. Предполагается, что первым продуктом из искусственного мяса, который поступит на сингапурские прилавки, станут наггетсы.

В самой компании Eat Just утверждают, что "полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов". "Проведенные анализы также показали более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов", - отметили в компании. 

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