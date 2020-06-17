Синоптики обещают холодные выходные в Карелии

Синоптики Гидрометцентра Карелии дали прогноз на ближайшие дни.
Дневная температура в Карелии в выходные снизится по сравнению с показателями середины текущей недели.
Погоду обусловит Скандинавский антициклон.
В субботу температура понизится до +15, +20 градусов, в воскресенье будет повыше на пару градусов.
По ночам похолодает до плюс 4-9. Местами по северо-востоку возможно понижение до 0.
Осадков не ожидается.
По словам синоптиков, температура будет чуть ниже нормы.
А уже на следующей неделе жителей Карелии вновь порадует жаркая погода.
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