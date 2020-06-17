Синоптики обещают холодные выходные в Карелии

Синоптики Гидрометцентра Карелии дали прогноз на ближайшие дни.

Дневная температура в Карелии в выходные снизится по сравнению с показателями середины текущей недели.

Погоду обусловит Скандинавский антициклон.

В субботу температура понизится до +15, +20 градусов, в воскресенье будет повыше на пару градусов.

По ночам похолодает до плюс 4-9. Местами по северо-востоку возможно понижение до 0.



Осадков не ожидается.

По словам синоптиков, температура будет чуть ниже нормы.

А уже на следующей неделе жителей Карелии вновь порадует жаркая погода.