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Синоптики обещают холодные выходные в Карелии

Новости. Общество
09:46, 18 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Синоптики Гидрометцентра Карелии дали прогноз на ближайшие дни.

Дневная температура в Карелии в выходные снизится по сравнению с показателями середины текущей недели. 

Погоду обусловит Скандинавский антициклон.

В субботу температура понизится до +15, +20 градусов, в воскресенье будет повыше на пару градусов. 

По ночам похолодает до плюс 4-9. Местами по северо-востоку возможно понижение до 0.

Осадков не ожидается.

По словам синоптиков, температура будет чуть ниже нормы.

А уже на следующей неделе жителей Карелии вновь порадует жаркая погода. 

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-06-18 10:16:01
Для синоптиков холодная, а для меня нормальная, тёплая погода. Мы принципиально расходимся во взглядах на жизнь.
Гость
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