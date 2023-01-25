Синоптики пообещали Карелии перегрев в феврале

В центре "Фобос" рассказали о том, что ждет Карелию в последнем месяце зимы.

В Центре «Фобос» опубликовали прогноз погоды для России на предстоящий февраль. По их словам, в целом январь на европейской территории России оказался аномально теплым. Такая же тенденция сохранится в феврале.

По расчетам синоптиков, в Карелии перегрев может составить 4° и более. Объясняется это тем, что регион продолжают осваивать атлантические циклоны.

По этой же причине на севере Европейской России, в том числе в Карелии, ожидается сильный снег: сумма осадков по итогам месяца здесь может превысить норму в 1,5 раза.