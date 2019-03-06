Синоптики рассказали, какая погода будет на 8 Марта в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие длинные выходные, с 8 по 10 марта.

"У нас в Карелии март - это зимний месяц, в апреле зима закончится, - сказали в карельском Гидрометцентре, - в первой половине марта будет сохраняться неустойчивый характер погоды. Несколько дней будет выше нормы, а потом опять ниже нормы. На весну пока не повернули".

По информации карельских синоптиков, температуры в ближайшие дни будут положительные, а потом вновь ожидается понижение до -10.

Не попрощались с Карелией и снегопады.

"Снегопады еще будут, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра, - будет снег, который перейдет в мокрый снег, по югу - с дождем. С 8 на 9 марта - мокрый снег. Положительная температура будет. Плохая погода на праздники будет".