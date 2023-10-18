Синоптики рассказали, какая погода ждет Карелию на выходных

Температура воздуха в предстоящие выходные опустится до -6℃.

Как сообщили в Гидрометцентре Карелии, в предстоящие выходные влияние на погоду региона окажет Скандинавский антициклон, который обеспечит стабильность в атмосфере. Ближайшие несколько дней резких перемен в погоде можно не опасаться.

Но стабильность эта будет не летней — хоть вероятность осадков невелика, будет дуть северный ветер, а на дорогах образуется гололедица.

Антициклон принесет похолодание, температура опустится ниже климатической нормы. Ночью по республике будет наблюдаться стабильный «минус», от -1 до -6℃. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +3℃.