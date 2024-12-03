Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Карелии

В Гидрометцентре предупредили о падении температуры значительно ниже нормы.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги прошедшего ноября и сделали прогноз на наступивший декабрь.

Последний осенний месяц 2024 года оказался теплее нормы – как и вся осень. Стартовал ноябрь с зимними холодами, но постепенно из-за теплых воздушных масс с Атлантики погода стала умеренно-теплой со смешанными осадками, а весь выпавший снег растаял. Устойчивый переход температуры через 0℃ случился лишь на севере Карелии. В целом же среднемесячная температура ноября превысила средние многолетние показатели на 2,0℃. Количество осадков составило 114% от нормы, но, что характерно, продолжительность солнечного сияния также значительно превысила норму, составив 153%.

В декабре, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается преобладание облачной погоды с частыми осадками и неустойчивым температурным режимом под влиянием циклонических вихрей.

В первые дни и в третьей декаде месяца прогнозируется температура выше нормы (которая составляет для декабря -5,7℃ по Петрозаводску и -6,0℃ по Карелии), с 4 декабря и до конца 10-х чисел в пределах, а в отдельные дни – значительно ниже нормы. Однако в целом температура и количество осадков в декабре 2024 года окажутся близкими к среднемесячным значениям.