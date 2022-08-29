Синоптики рассказали, когда осенние дожди сменят «бабье лето» в Карелии

О погоде в Карелии на предстоящую неделю рассказали в карельском Гидрометцентре.

Пролетела первая декада сентября, в которой осень уже успела проявить и свой суровый нрав — среднедекадная температура оказалась на 4°С ниже климатической нормы, а осадков выпало больше половины месячной нормы — и подарить несколько солнечных дней «бабьего лета», отмечается в паблике «Карельский Гидромет».

Скандинавский антициклон, обусловивший сухую и умеренно теплую погоду в выходные дни, еще сохранит свое влияние до середины новой рабочей недели.

«Конечно, это не Азорский максимум и дневные температуры не поднимаются выше +11,+16°С, а ночи и вовсе холодные, местами с выхолаживанием до заморозков, но все равно приятно после затяжного „октябрьского“ похолодания, хоть ненадолго вернуться в сентябрьское тепло», — написали синоптики.

Со среды, 14 сентября, по информации Гидрометцентра, в западные районы Карелии начнут прорываться облачные поля атмосферного фронта североатлантического циклона, местами пройдут дожди, усилится ветер юго-восточного направления.

"В четверг, 15 сентября, и пятницу, 16 сентября, дожди ожидаются в большинстве районов республики, дневная температура воздуха понизится до +9,+14°С, правда ночи, за счет облачности, станут уже не такими холодными +5,+10°С. Среднесуточные температуры войдут в норму", - отмесчается в паблике синоптиков.