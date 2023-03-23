Синоптики сообщили, в какие районы Карелии весна в марте не придет

О погоде на последнюю неделю марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщается на сайте регионального Гидрометцентра, впереди финальная неделя первого весеннего месяца, в течение которой продолжится противоборство сезонов — то подморозит, то растает и по-прежнему сохранится циклонический характер погоды с частыми осадками различной интенсивности.

«Температурный фон южных и северных районов Карелии будет значительно контрастировать. Если в ночные часы по югу республики температура воздуха понизится до -1℃… -6℃, то в северной части настоящая зима -7℃… -12℃, на крайнем севере-17℃… -22℃, днем по южным районам воздух прогреется от +2℃… +5℃, на севере температура останется отрицательной», — сообщили синоптики.