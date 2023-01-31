Синоптики Центра Фобос: Морозы станут крепче

Жителям Карелии обещают крепкие морозы и снегопады до конца февраля.

По сообщению Центра Фобос, сегодняшний день, 23 февраля, на Русской равнине обещает стать самым холодным с начала февраля. Регион уже третьи сутки остается во власти морозов. Так, в Санкт-Петербурге из-за стужи даже объявили жёлтый уровень погодной опасности. В Ленинградской области накануне в среду под утро воздух остыл до −27°, что на 15° ниже нормальных значений третьей декады февраля. Впрочем, удивляла погода не только жителей европейской части России.

В Сибири, напротив, случилось резкое потепление. Например, в Алтайском крае на отдельных метеостанциях в среду термометры показали почти +14°, начали быстро оседать сугробы.

В зоне между аномальным теплом и февральской стужей оказались Прикавказье и Поволжье. Так, в Ставрополе отмечались настоящие метели, которые стали переходить… в град. Это крайне редкое явление для февраля месяца.

Виновник непогоды — активный циклон, который в эти дни смещается по территории России. Сейчас его центр располагается над Южным Уралом. Сибирь оказалась в его тёплом секторе: сюда был заброшен воздух из южных широт. А вот Русская равнина, напротив, попала в холодную часть вихря: на запад страны поступают воздушные массы из Арктики. На фоне похолодания здесь усилился антициклон. Сегодня морозы станут ещё крепче. На востоке даже днём столбики термометров поднимутся только до −10…−15°, а в западной части – до −7…−12°.

Впрочем, долго в таком состоянии атмосфера оставаться не будет. Уже завтра антициклон переместится на юг Европейской России, а с северо-запада в регион прорвется атлантический циклон, несущий согретые Гольфстримом воздушные массы и новую порцию сильных снегопадов. На пик ненастье и потепление выйдут в выходные дни. К исходу воскресенья местами в центре и на северо-западе России выпадет около половины февральского объема осадков.