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Новости. Криминал
10:47, 23 Мая 2019
фото: © РИА Новости / Валерий Шустов

"Скалолаз" за несколько часов опустошил дачу в Карелии

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Житель Суоярви украл домашний кинотеатр, бензопилу и телевизор, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района 9 мая обратилась 39-летняя петрозаводчанка и сообщила, что из её дачного дома и хозпостройки в Падозере похищено имущество: музыкальный центр, чайник, телевизор, домашний кинотеатр, бензотриммер, два шуруповерта, кухонный комбайн и бензопила. Заявительница пояснила, что неделю не была на даче, поэтому не может точно сказать, когда было совершено хищение.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 46-летнего ранее судимого жителя Суоярви. Гражданин сознался в содеянном. С его слов, он изначально заехал в эту деревню, чтобы купить у местных жителей бензин, однако обнаружив отдалённо расположенный дом, решился на кражу.

Мужчина проник в хозпостройку и похитил бензопилу. После этого он по стене забрался на второй этаж, залез на балкон, снял оконную раму и проник в дом. В течение нескольких часов он внимательно осмотрел всё помещение и похитил наиболее ценные на его взгляд вещи, спустив их со второго этажа на тросе.

В те же сутки часть похищенного фигурант успел продать, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

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