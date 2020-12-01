Скалы вдоль трасс в Карелии отмыли от рисунков и надписей вандалов

К юбилею республики отмыли около 30 тысяч кв. м скал вдоль автомобильных трасс "Кола" и "Сортавала".

К 100-летнему юбилею Карелии был реализован экологический проект по очистке придорожных скальных пород. В общей сложности привели в порядок около 30 тысяч кв. м скал более чем на 80 участках дорог. Для предотвращения появления новых надписей и рисунков вдоль трасс будут установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят отслеживать дальнейшие попытки нарушения чистоты придорожных скальных обнажений, сообщили в пресс-службе Сбербанка, который поддержал экологическую акцию.

Ранее сообщалось, что предприниматель, резчик по камню, создатель арт-объектов и автор проекта "Долина зайцев" Сергей Гапанович решил отмыть все скалы от надписей вдоль трассы в Карелии в качестве подарка к юбилею республики.