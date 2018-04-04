Скандальный участник проекта "Дом-2" приедет в Петрозаводск

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В эту субботу в Петрозаводске участник телешоу "Дом-2" Рустам Солнцев выступит со своей шоу-программой.
Об этом сообщается в паблике клуба Gudini, где и пройдет вечеринка.
Рустама Калганова, который больше известен как Рустам Солнцев, часто называют одним из самых скандальных и эпатажных участников телепроекта "Дом-2". На телестройку он пришел в 2005 году, после чего не раз уходил из "Дома-2" и снова возвращался. На проекте ухаживал за Аленой Водонаевой, Викторией Боней и другими яркими участницами.
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