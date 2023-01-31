Сканирование QR-кодов в общественных местах может привести к потере денег

В Банке России выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах.

Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ЦБ Герман Зубарев.

По его словам, на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках злоумышленники оставляют объявления, в которых предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, а для более подробной информации предлагается пройти по QR-коду.

«Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты», — пояснил Зубарев.