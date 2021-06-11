Скейт-парк открыли в Петрозаводске

На стадионе «Юность» торжественно открыли скейт-парк, который установили в прошлом году по Программе поддержки местных инициатив.

Сегодня, 12 июня, в рамках фестиваля уличной культуры Karelian Jam состоялось торжественное открытие скейт-парка. Площадка предназначена для разных дисциплин – для катания на скейтборде, BMX, роликах и «кик-скутере», сообщили в администрации города.

«Сейчас площадка востребована: на фестиваль собрались десятки юных экстремалов. Это приятно и радостно. Наверное, праздник был бы бесконечным, если бы вчера не случилась трагедия. Такие же молодые ребята, учащиеся девятого класса 38 школы, погибли в акватории Онежского озера. Их память с участниками и гостями фестиваля Karelian Jam почтили минутой молчания, - отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске.