Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске

Спасатели рассказали, как погибли трое подростков в районе набережной Варкауса в столице Карелии.

Подробности гибели девятиклассников, которые 11 июня утонули в Онежском озере в районе набережной Варкауса, рассказали в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Так, в пятницу около 19.00-20.00 часов на Онежском озере утонули трое мальчиков, учеников 9-ого класса одной из школ Петрозаводска. По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 8 детей из одного класса отдыхали на берегу водоема, в районе улиц Варкауса - Мелентьевой, где раньше располагалась пескобаза. Четверо мальчиков и девочка из компании решили искупаться, но молодые люди решили сделать заплыв дальше, так как предположили, что там мелко.

Один из ребят стал тонуть, двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти - он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое мальчиков утонули.

Как пишут в паблике Госкомитета, ежегодно летом в Карелии происходят несчастные случае на воде. Например, за лето 2020 года на водоемах региона утонуло 7 человек. Таких трагедий можно избежать, если граждане соблюдают меры для сохранения своей жизни.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Прокуратура Карелии проводит проверку.