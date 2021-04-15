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Склад опустел: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бедных

Новости. Общество
08:05, 16 Апреля 2021
фото: © мэрия Петрозаводска
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Волонтеры и работники соццентра «Попечение» просят всех неравнодушных помочь собрать продуктовые пакеты для нуждающихся.

«Дорогие друзья, обращаемся к вам вновь за помощью. Вынуждены приостановить выдачу продуктовой помощи, за которой малоимущие граждане обращаются ежедневно, в связи с тем, что склад опустел», - сообщается в паблике социально центра «Попечение».

Волонтеры объявили сбор продуктов для формирования продуктовых пакетов для малоимущих семей, одиноких пенсионеров, многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Можно принести:
- Макароны, рис, гречку и другие крупы
- Каши - овсяную, манную, рисовую, пшённую и т.д.
- Консервы- мясные, рыбные, овощные
- Консервированные фрукты
- Сгущённое молоко, сухое молоко или молоко длительного хранения
- Растительное масло
- Плавленый сыр
- Муку
- Печенье, сладости к чаю
- Чай, какао
- Сахарный песок
- Сок

И другие продукты только длительного хранения.
Принести можно по адресу: Вольная,1 ежедневно с 10.00 до 13.00.

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