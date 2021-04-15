Склад опустел: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бедных

Волонтеры и работники соццентра «Попечение» просят всех неравнодушных помочь собрать продуктовые пакеты для нуждающихся.

«Дорогие друзья, обращаемся к вам вновь за помощью. Вынуждены приостановить выдачу продуктовой помощи, за которой малоимущие граждане обращаются ежедневно, в связи с тем, что склад опустел», - сообщается в паблике социально центра «Попечение».

Волонтеры объявили сбор продуктов для формирования продуктовых пакетов для малоимущих семей, одиноких пенсионеров, многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Можно принести:

- Макароны, рис, гречку и другие крупы

- Каши - овсяную, манную, рисовую, пшённую и т.д.

- Консервы- мясные, рыбные, овощные

- Консервированные фрукты

- Сгущённое молоко, сухое молоко или молоко длительного хранения

- Растительное масло

- Плавленый сыр

- Муку

- Печенье, сладости к чаю

- Чай, какао

- Сахарный песок

- Сок

И другие продукты только длительного хранения.

Принести можно по адресу: Вольная,1 ежедневно с 10.00 до 13.00.