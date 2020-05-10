Сколько интима нужно человеку для счастья, ученые подсчитали и удивили

Специалисты из Канады попытались выяснить, какое количество интима в отношениях позволяет обоим партнерам чувствовать себя счастливыми.

Оказалось, что партнерам вовсе не нужно предаваться интимным утехам каждый день, пишет rueconomics.ru.

В ходе исследования были проанализированы десятки пар. По результатам эксперимента стало понятно, что счастливым влюбленным хватает одного раза в неделю.

Ученые установили, что пары, которые чаще предаются утехам, не становятся крепче среднестатистических. Ощутимых изменений в отношениях количество секса не вносит. Конечно, большую роль в паре играют пристрастия и предпочтения обоих партнеров.

Специалисты также рассказали, как продлить женский оргазм и сделать его гораздо ярче. Оказалось, что это зависит от того, насколько представительница прекрасного пола уверена в себе.