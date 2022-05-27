Транспортный профсоюз объяснил, почему стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска должна вырасти.

Депутаты Петрозаводского городского совета на ближайшей сессии парламента обсудят вопрос о повышении стоимости проезда в городских троллейбусах до 30 рублей. Цена билета в электротранспорте не менялась в течение нескольких лет, а руководство «Городского транспорта» сообщало о бедственном положении троллейбусного парка. По оценке менеджмента, чтобы увеличить зарплаты водителей, нужно повысить цену на билеты. Непопулярное для горожан решение, вероятнее всего, будет поддержано депутатским корпусом. В таком случае давнюю кризисную ситуацию в троллейбусном парке попытаются сбалансировать за счет средств пассажиров.

Лидер карельского транспортного профсоюза Сергей Соловьев заявил, что повышение цены на билет в троллейбусах — это прямой способ помочь сотрудникам «Городского транспорта».

«Сколько можно издеваться над людьми-то? Они не получают прожиточный минимум на себя, а семью вообще, чем кормить-то? На сегодня это (повышение цены на билет — ред.) — решение. И решение, я считаю, нормальное. Потому что ну дальше ехать некуда… Мы до чего доехали, дорулили, доуправляли. Куда дальше-то? Поэтому повышение даст провести индексацию заработной платы, ну и повысит заработную плату», — заявил Сергей Соловьев.

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