Сколько новых спортивных площадок может появиться в Петрозаводске

Жители Петрозаводска продолжают выбирать самые нуждающиеся в благоустройстве городские территории.

В конкурсе по программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 14 городских площадок, семь из которых получат дополнительное финансирование из федерального бюджета. Пять территорий из числа конкурсантов после благоустройства смогут стать спортивными.

В их числе:

— Спортивный сквер. На площадке возле домов № 6А и 8А по улице Антонова планируется обустроить универсальное спортивное поле, а также установить комплексы для воркаут-тренировок и тренажёры.

— Территория в районе дома № 40 по Берёзовой аллее. Остатки старой детской площадки здесь планируется заменить новыми детской и спортивной зонами, которые дополнительно озеленят.

— Площадка в районе дома № 7 по улице Труда. Её уже даже частично подготовили к благоустройству. Здесь планируется спортивную площадку с тренажёрами и универсальным полем с баскетбольными и волейбольными стойками.

— Территория в районе дома № 6 по улице Крылова. В случае победы на этом месте появится универсальное спортполе, комплексы для воркаута (уличных тренировок на турниках и брусьях), а также тренажёры.

— Аллея Алексея Сиверикова. В случае выбора этой площадки здесь появятся многофункциональная игровая площадка с детским игровым оборудованием для разных возрастов, а также спортивные комплексы и тренажёры.

Отдать предпочтение одному из проектов благоустройства остается всё меньше времени. К участию в выборе проектов допускаются лица, достигшие 14 лет. Конкурс продлится до 30 мая. Победителями станут семь петрозаводских объектов, их благоустроят в 2022 году. Подробнее читайте здесь.