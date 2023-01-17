Скончался мультипликатор — создатель кота Леопольда, Мамонтенка и Крошки-енота

Вячеслав Назарук, художник-постановщик множества известнейших мультфильмов, умер на 82-м году жизни.

Советский и российский художник-постановщик мультфильмов Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

«Двадцать восьмого января скончался художник-постановщик мультфильмов „Кот Леопольд“, „Мама для мамонтенка“, „Крошка Енот“, „Дом для леопарда“, „Раз ковбой, два ковбой“, „Чертенок с пушистым хвостом“ и многих других Вячеслав Назарук… Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице», — написал он.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965 году закончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. В 1985 году за серию мультфильмов о коте Леопольде художник был удостоен государственной премии СССР.

Известен как книжный иллюстратор и живописец. Его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих — «Слово о полку Игореве». В 1991–1992 годах получил приглашение в США на студию Disney, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции.