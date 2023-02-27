Скорая помощь в Карелии избавилась от «сараев на колесах»

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков подвел итоги трехлетней работы по обновлению автопарка медицинских организаций.

Михаил Охлопков уверен, что регион перевернул страницу истории здравоохранения, когда все машины скорой помощи, особенно в районах Карелии, были «сараями на колёсах» без современного медицинского оборудования. Об этом глава регионального Минздрава пишет на своей странице в соцсети.

В 2022 году за счёт средств федерального бюджета, в том числе по программе модернизации первичного звена здравоохранения, Минздраву удалось пополнить автопарк 24 автомобилями скорой помощи и 84 легковыми автомобилями для выездов врачей на дом, доставки биоматериалов в лаборатории и прочих нужд медорганизаций.

«Это результат наших усилий по трёхлетнему постоянному этапному обновлению автопарка медорганизаций. Новая страница истории карельского здравоохранения пишется сейчас. Ещё 9 автомобилей скорой помощи поступили в Карелию по линии Минпромторга: 4 машины „УАЗ“ и 5 „ГАЗелей Некст“. Все скорые укомплектованы современным оборудованием. В марте ожидаем поступление ещё одной скорой. Кроме того, в течение двух недель к нам придут 6 мобильных ФАПов. Сейчас решаем, в каких медицинских организациях их использование будет наиболее востребовано», — сообщил министр.