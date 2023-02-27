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Скорая помощь в Карелии избавилась от «сараев на колесах»

Новости. Общество
11:35, 01 Марта 2023
фото: © Минздрав Карелии

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Глава Минздрава республики Михаил Охлопков подвел итоги трехлетней работы по обновлению автопарка медицинских организаций.

Михаил Охлопков уверен, что регион перевернул страницу истории здравоохранения, когда все машины скорой помощи, особенно в районах Карелии, были «сараями на колёсах» без современного медицинского оборудования. Об этом глава регионального Минздрава пишет на своей странице в соцсети.

В 2022 году за счёт средств федерального бюджета, в том числе по программе модернизации первичного звена здравоохранения, Минздраву удалось пополнить автопарк 24 автомобилями скорой помощи и 84 легковыми автомобилями для выездов врачей на дом, доставки биоматериалов в лаборатории и прочих нужд медорганизаций.

«Это результат наших усилий по трёхлетнему постоянному этапному обновлению автопарка медорганизаций. Новая страница истории карельского здравоохранения пишется сейчас. Ещё 9 автомобилей скорой помощи поступили в Карелию по линии Минпромторга: 4 машины „УАЗ“ и 5 „ГАЗелей Некст“. Все скорые укомплектованы современным оборудованием. В марте ожидаем поступление ещё одной скорой. Кроме того, в течение двух недель к нам придут 6 мобильных ФАПов. Сейчас решаем, в каких медицинских организациях их использование будет наиболее востребовано», — сообщил министр.

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