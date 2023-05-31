Скорая помощь жестко столкнулась с легковушкой в спальном районе Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 1 июня на Ключевой в Петрозаводске.

В четверг, 1 июня, в 12.58, на перекрестке улицы Ключевой и проезда «Северная Точка» не поделили дорогу автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка.



От удара последнюю отбросило на пустую остановку. Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Напомним, накануне две жительницы Саратова попали в больницу после ДТП на юге Карелии.