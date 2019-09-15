"Скорее всего, там бензин был. Взрывы были"

В Карелии очевидцы пожара, в результате которого 6-летний мальчик получил смертельные ожоги, рассказали о возможных причинах трагедии.

Напомним, вечером 30 августа в садоводческом товариществе "Театр" в Прионежском районе произошел пожар в частной бане. В огне погиб пожилой мужчина, а ребенок получил 90% ожогов тела, от которых впоследствии скончался в нижегородском ожоговом центре. В пятницу, 13 сентября, мальчик был похоронен в Кондопоге.

Журналист "Столицы на Онего" побывал на месте трагедии в Прионежском районе и опросил очевидцев.

Как рассказали дачники из СНТ "Театр" — очевидцы происшествия, принимавшие участие в тушении пожара, все случилось внезапно.

"Скорее всего, там бензин был, — размышлял дачник. — Взрывы были — точно. Допустим, если я в бане и что-то загорелось, я же понимаю, что горит, — выбегу. А тут получилось так, что они оба обгорели сильно. Это должно быть внезапно. Мальчик только вскрикнул. И она (бабушка) бежит. Мы не видели, как все произошло. То ли растапливали печь, то ли спичку чиркнули. Их обоих внезапно обожгло огнем. Там пять канистр пожарные выкидывали из бани. Они и взорвались...."

Подробности трагедии - в материале "Столицы на Онего".