«Скоро площадь Кирова преобразится», — глава Петрозаводска оценила готовность города к открытию рождественской ярмарки

Глава Петрозаводска рассказала об украшении города к Новому году.

Глава Петрозаводка на своей странице в соцальной сети «ВКонтакте» поблагодарила всех, кто принял участие в субботниках, а потом поделилась впечатлениями о насущном.

«Прошлась сегодня по городу, оценила последствия непрекращающихся осадков и готовность к открытию рождественской ярмарки», — рассказала Инна Колыхматова.

«Многие спрашивали про украшение города, именно площади Кирова… Мы не спешили устанавливать конструкции, фотозоны, так как при обильных осадках все погружается в снег. Вчера установили новую фотозону, сегодня и завтра продолжим украшать площадь Кирова, а также устанавливать ели в других районах города», — рассказала мэр Петрозаводска.

Центр спортивной подготовки заканчивает на площади и заливку катка, совсем скоро площадь Кирова преобразится, отметила Колыхматова.

По словам главы карельской столицы, на тротуарах еще много работы. Причем состояние тротуаров в городе разное: от рыхлого снега, «каши» до луж. И все это последствия последних суток. Соответственно, мероприятия по уборке тротуаров должны быть разные, подчеркнула Инна Сергеевна.

Колыхматова поручила профильным специалистам вместе с подрядчиком определить меры по расчистке тротуаров с учетом температурных качелей и большего количества осадков. Совсем скоро Новый год, хочется, чтобы город успел подготовиться к празднику, сказала глава Петрозаволска.

Инна Колыхматова напомнила о том, что о новогодних и рождественских мероприятиях в Петрозаводске можно будет узнать в понедельник, 25 декабря, в 10 утра, на открытой городской планерке.

В понедельник глава карельской столицы также примет участие в заседании правительства, где обсудит режим повышенной готовности из-за обильных осадков и принимаемые в связи с этим меры.

Кроме того, Инна Колыхматова в своем профиле обратилась ко всех хейтерам. «Хожу пешком по городу часто, люблю Петрозаводск и вижу не только рыхлый снег под ногами», — написала она и добавила: «Всем добра!»