Скоропостижно скончался бывший начальник УФСИН Карелии

На 73-м году жизни скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Сафонов Александр Николаевич, сообщили в УФСИН Карелии.

В минувшую среду, 21 июля, на 73-м году жизни скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Сафонов Александр Николаевич, начальник УФСИН России по Республике Карелия с 1995 по 2008 годы.

Прощание с Сафоновым Александром Николаевичем состоится 24 июля с 13.00 до 14.00 часов в траурном зале на ул. Вольной, 4.

В связи с кончиной Александра Николаевича УФСИН выражает глубокие соболезнования его родным и близким.