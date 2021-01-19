Скрытые патрули ГИБДД Карелии за сутки поймали 20 нарушителей ПДД

За минувшие сутки, 19 января, скрытые автопатрули пресекли более 20 нарушений ПДД водителями автотранспорта, сообщили в ГИБДД Карелии.

В районах республики наряды ДПС проводят профилактические мероприятия с использованием скрытых автопатрулей. Скрытое патрулирование проводится на особо опасных участках дорог, где чаще водители нарушают правила дорожного движения.

Так, инспекторы фиксируют нарушения при перестроении по полосам, разговор по телефону во время движения, нарушения проезда пешеходных переходов, запрещенный выезд на полосу встречного движения и многие другие.

Для фиксации нарушений, связанных с превышением скорости движения, автоинспекторы используют мобильное устройство "Визир 2М".

С нарушителями ПДД инспекторы проводят разъяснительные беседы. Иногородним водителям напоминают о необходимости отдыха в пути, так как долгие переезды утомляют и могут привести к засыпанию за рулем.