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Скрывавшийся в Грузии жестокий убийца выслушал суровый приговор суда в Карелии

Новости. Криминал
14:41, 17 Марта 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Верховный суд Карелии вынес приговор мужчине, который несколько лет назад вместе с подельником убил женщину и затем скрылся в Грузии.

31-летний иностранный гражданин признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

В апреле 2013 года мужчина, проживавший на тот момент в Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений совместно со знакомым убил мать своей сожительницы. Женщина была задушена. Затем мужчины в лесу попытались избавиться от трупа.

В качестве благодарности за помощь в совершении преступления убийца передал сообщнику два золотых кольца и золотую цепочку, после чего покинул страну.

Его местонахождение было установлено в Грузии. Компетентными органами иностранного государства злоумышленник был задержан и затем экстрадирован в Россию.

Вину в совершении убийства подсудимый не признал. 

Верховный суд Республики Карелия приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного 800 тыс. рублей в пользу дочери погибшей и 500 тыс. рублей в пользу брата в счет компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Соучастник преступления в 2013 году осужден к 8 годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре.

 

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Комментарии

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Крутой чел
2021-03-17 16:01:35
Эта толерантность и вседозволенность приезжих "гостей" , увеличила преступность многих республик в десятки раз, о постоянных перестрелках и мордобоях с ножами и кастетами в Москве и Питере, уже устаёшь узнавать,хотя самая большая преступность оказалась в Севастополе,как недавно писАли в интернете....
театральный критик
2021-03-17 15:02:29
И в грузии не скроются, и в палестине. Давидишке на заметку
David .
2021-03-17 15:17:49
театральный критик, спасибо за заметку. Всё в порядке, мы держим тебя на контроле!
кир
2021-03-17 15:00:46
Бак ин юсса, - сказал кот. Либерасты отменили смертную казнь, а люди требуют её обратно вернуть.
Off
2021-03-17 15:16:14
кир, все никак крови не напьешся упырек
кир
2021-03-17 15:38:57
Вторая проба пера. Офф и давидка - защитники педофила.
David .
2021-03-17 15:16:05
кир, таких обычно, по ошибке, первых к стенке ставят :)
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