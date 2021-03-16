Скрывавшийся в Грузии жестокий убийца выслушал суровый приговор суда в Карелии

Верховный суд Карелии вынес приговор мужчине, который несколько лет назад вместе с подельником убил женщину и затем скрылся в Грузии.

31-летний иностранный гражданин признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

В апреле 2013 года мужчина, проживавший на тот момент в Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений совместно со знакомым убил мать своей сожительницы. Женщина была задушена. Затем мужчины в лесу попытались избавиться от трупа.

В качестве благодарности за помощь в совершении преступления убийца передал сообщнику два золотых кольца и золотую цепочку, после чего покинул страну.

Его местонахождение было установлено в Грузии. Компетентными органами иностранного государства злоумышленник был задержан и затем экстрадирован в Россию.

Вину в совершении убийства подсудимый не признал.

Верховный суд Республики Карелия приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного 800 тыс. рублей в пользу дочери погибшей и 500 тыс. рублей в пользу брата в счет компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Соучастник преступления в 2013 году осужден к 8 годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре.