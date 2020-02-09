Скутериста, сломавшего ногу в групповом ДТП в Карелии, осудили за пьяное вождение

Водитель повторно осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в сентябре 2019 года ранее судимый за аналогичное преступление житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по городу на скутере и совершил ДТП, после чего на автомобиле скорой помощи был доставлен в больницу.



Проведенное освидетельствование показало, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,266 мг/л.

Приговором Сортавальского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно и лишения прав на 3 года.

Напомним, на Выборгском шоссе пьяный 56-летний водитель скутера Viva неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилями Chevrolet Niva и Renault Logan. В результате ДТП скутерист сломал ноги и был доставлен в Сортавальскую ЦРБ.