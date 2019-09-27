В Карелии пьяный скутерист устроил групповое ДТП и сломал ногу

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ДТП произошло 26 сентября в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии.
На Выборгском шоссе пьяный 56-летний водитель скутера Viva неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с впереди двигающимся автомобилем Chevrolet Niva, далее при падении скутерист столкнулся с двигающемся во встречном направлении автомобилем Renault Logan.
В результате ДТП скутерист сломал ноги и был доставлен в Сортавальскую ЦРБ.
По факту ДТП проводится проверка.
В отношении скутериста составлены материалы по статье 264.1УК РФ – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
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