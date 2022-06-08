Скутеристу грозит арест за пьяную езду без прав по деревне в Карелии

В Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления скутером 24-летнего молодого человека.

Инцидент произошел в деревне Тулгуба. Инспекторы остановили 24-летнего молодого мотоциклиста. Как выяснили стражи порядка, скутерист не имеет права управлять транспортными средствами, к тому же, находился с признаками алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Теперь молодого человека ждет суд, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка.