Сквер Петрозаводска благоустроили «бережно и с умом»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как благоустроили сквер Анны Лисицыной.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что вместе с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис осмотрели сквера Анны Лисицыной, благоустройство которого началось еще летом и велось на средства субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города.

«Подрядчик замостил брусчаткой натоптанные жителями дорожки, установил детскую площадку с резиновым покрытием, скамейки и урны. Работы проводились бережно, с умом – в сквере удалось сохранить все деревья», - отметил Любарский.

Объект, по мнению главы города, готов на 90 процентов. Еще один подрядчик изготавливает арт-объект «Одуванчик», который будет установлен на центральной площадке сквера в ближайшее время.

Также руководитель города пообещал, что вскоре на действующих фонарях, освещающих проезжую часть Октябрьского проспекта, появятся дополнительные секции с мощными светильниками, направленными на сквер.

«Конечно, в этом сквере мы продолжим работы и в следующем году. В частности, ремонта требует покрытие возле памятника Анне Лисицыной», - определил план дальнейшего благоустройства Любарский.