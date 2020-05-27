Сквер Сенькина омолодится к юбилею Карелии

В Петрозаводске в сквере Ивана Сенькина началась омолаживающая обрезка кустарников, сообщили в администрации города.

В сквере Ивана Сенькина приступили к омолаживающей обрезке зелёных насаждений. ООО "Городской комбинат благоустройства" мульчирует почву и выполняет "посадку на пень". Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Поэтому живая изгородь восстановится.

Небольшая часть растений, однако, будет удалена, так как в этом году сквер Ивана Сенькина реконструируют, и его структура изменится. Заключить контракт на благоустройство планируется до конца июня. В зоне отдыха к юбилею республики замостят пешеходные дорожки, установят современную игровую площадку и малые архитектурные формы.

Основная часть кустарников останется на прежних местах, каштаны на территории сквера не пострадают. Обрезку зелёных насаждений контролируют специалисты администрации города. Параллельно подрядчик ведёт озеленение в разных районах Петрозаводска.