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Сквер Сенькина омолодится к юбилею Карелии

Новости. Общество
15:11, 27 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске в сквере Ивана Сенькина началась омолаживающая обрезка кустарников, сообщили в администрации города.

В сквере Ивана Сенькина приступили к омолаживающей обрезке зелёных насаждений. ООО "Городской комбинат благоустройства" мульчирует почву и выполняет "посадку на пень". Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников. Поэтому живая изгородь восстановится.

 

Небольшая часть растений, однако, будет удалена, так как в этом году сквер Ивана Сенькина реконструируют, и его структура изменится. Заключить контракт на благоустройство планируется до конца июня. В зоне отдыха к юбилею республики замостят пешеходные дорожки, установят современную игровую площадку и малые архитектурные формы.

Основная часть кустарников останется на прежних местах, каштаны на территории сквера не пострадают. Обрезку зелёных насаждений контролируют специалисты администрации города. Параллельно подрядчик ведёт озеленение в разных районах Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-27 16:50:33
Есть улица террориста Кузьмина, казненного во дворе тюрьмы. И что?
Os
2020-05-27 17:00:11
Александр Михайлович Кузьмин (1888—1908). Окончил церковно-приходскую школу и курс Петрозаводского трехклассного городского училища, после чего в 1901 году поступил на службу в Петрозаводское городское полицейское управление.
новый
2020-05-27 17:16:11
Os, по тем временам очень даже грамотный был. Не жилось спокойно.
новый
2020-05-27 16:09:10
Полезное мероприятие. На фото курцы тонких сигарет с ментолом весь газон возле урны вытоптали.
елпидифор
2020-05-27 15:29:50
Исторически здесь была Сенная площадь, своего рода - задний двор Гостиного двора. После войны - просто милый сквер с вазонами. Сегодня его назвали сквером Ивана Сенькина, персека обкома КПСС, человека без образования, но бесконечно верного идеалам партии. Может, и символично - задворки...
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