Слабоумие и отвага: рыбаки в Петрозаводске игнорируют запрет выхода на лед

На тонком льду Онежского озера субботним утром собралась компания рыбаков-нарушителей.

Сегодня утром в Петрозаводске группа рыбаков выбралась на лед Онежского озера. Люди занимаются рыбалкой, несмотря на то, что покров Онего активно тает. Кроме того, в городе действует запрет выхода на лед.

Напомним, запрет выхода и выезда на лед в Петрозаводске действует с 28 марта. Соответствующее постановление было подписано главой города Владимиром Любарским. Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования пеших переправ и так далее. За нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность.