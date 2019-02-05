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Новости. Общество
15:02, 05 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Слабунова: "Когда в обществе столько агрессии, ее жертвами неизбежно становятся дети"

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Карельский парламентарий высказалась за урезание зарплат российским чиновникам и депутатам, которые доводят педагогов до агрессивных действий по отношению к учащимся.

Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", предложила сократить оплату труда федеральным и региональным властям, деятельность которых приводит к агрессии педагогов. Так бывшая директор одного из лицеев Петрозаводска отреагировала на обращение депутатов Госдумы к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой урезать зарплату учителей за проявление агрессии к школьникам.

"Думаю, логичнее бы действовать в рамках созданной вертикали: урезать зарплату начальникам муниципальных отделов образования и региональным министрам, у которых в школах учителя, доведенные грошовыми зарплатами, непомерной нагрузкой и бюрократией, проявляют агрессию к детям. А также урезать зарплату мэрам и губернаторам, которые назначают тех начальников муниципальных отделов образования и министров, которые не способны отстаивать интересы работников руководимой ими сферы образования, а способны только проводить бесконечную оптимизацию, доводящую и учителей и родителей до агрессии", – написала Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Естественно, следует урезать зарплату президенту, назначающему губернаторов и таких министров образования и финансов, которые не видят необходимости посчитать, сколько стоит качественное обучение ребенка в соответствии с государственными образовательными стандартами и нормальными условиями для учителей, чтобы они не доходили до агрессии сами и не доводили до агрессии детей. И наконец, следует существенно урезать зарплату депутатам Госдумы, принимающим такие законы, которые доводят до агрессии и учителей, и родителей, и тех, кто не имеет отношения к образованию", – считает карельский парламентарий.

Как отметила Эмилия Слабунова, когда в обществе столько агрессии, ее жертвами неизбежно становятся самые беззащитные –  это дети.


 

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Комментарии

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однозначно
2019-02-05 15:20:18
Когда в обществе столько бабушек во власти и политике, жертвами неизбежно становятся дети.
Серж
2019-02-05 15:19:18
У нас и без детей жертв хватает , 90 % населения жертвы , а 10 % олигархи и сытые чинуши , правящие от имени народа страной .
Серж
2019-02-05 15:17:10
Откуда эта агрессия то берётся в обществе .? Не от вас ли депутатов и чиновников , оббалдевших от красивой и сытной жизни .
Гость
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