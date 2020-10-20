Сладкие булочки сомнительного качества продавали в Карелии

Управление Роспотребнадзора Карелии проверило качество кондитерских и хлебо-булочных изделий.

За 9 месяцев лабораторно исследовано 194 пробы кондитерских и хлебобулочных изделий по показателям качества и безопасности.

В исследованных образцах кондитерских и хлебобулочных изделий превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

Удельный вес несоответствующих проб кондитерской и хлебобулочной продукции по физико-химическим показателям составил 2,8%, что в 4 раза ниже показателей за аналогичный период 2019 года (12%).

Удельный вес несоответствующих проб продукции по микробиологическим показателям составил 3,1%, что значительно ниже показателей за аналогичный период 2019 года (5,6%).

По результатам проверок Управление наложило арест на 39 партий кондитерских изделий в количестве 45кг, вынесено 5 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 130 тыс. рублей и 1 постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности в виде предупреждения.

Управлением продолжаются мероприятия по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий.