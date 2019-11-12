Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир в деревне Алексала, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, пожар произошел ночью 12 ноября в Олонецком районе. В квартире найдено тело.

При тушении пожара в одной из квартир деревянного восьмиквартирного дома обнаружено тело 60-летнего хозяина. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.